Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi! 13. maç günü...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. Lig'de hafta içi yapılacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

4. Grup:

12.00 Muğlaspor-Siirt İl Özel İdare Spor (Muğla Atatürk)

13.00 Sultanbeyli Belediyespor-52 Orduspor FK (Sultanbeyli Gölet)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Düzcespor (Kelkit İlçe)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Alanya Kestelspor (Dağılgan)

13.00 Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor (Alemdağ)

Not: Kozanspor FK-Silivrispor, Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bayrampaşaspor karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.



10 Aralık Perşembe:

1. Grup:

12.00 Fatsa Belediyespor-Bucaspor 1928 (Fatsa İlçe)

13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Manisaspor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Antalya Kemerspor-Arnavutköy Belediyespor (Kemer İlçe)

13.00 Ofspor-Belediye Derincespor (Of İlçe)

13.00 Diyarbekirspor-Payasspor (Diyarbakır)

13.00 Kızılcabölükspor-Nevşehir Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Artvin Hopaspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Çankaya FK-1877 Alemdağspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



2. Grup

13.00 Mardin Fosfatspor-Kahta 02 Spor (Mardin 21 Kasım)

13.00 İskenderun FK-Ceyhanspor (Stat henüz açıklanmadı)

13.00 Belediye Kütahyaspor-Fethiyespor (Dumlupınar)

13.00 Halide Edip Adıvarspor-Yomraspor (Maltepe Hasan Polat)

13.00 Tokatspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.00 Ağrı 1970 Spor-Karaman Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Tekirdağspor (Sultanbeyli Gölet)

Not: 2. Grup'ta oynanacak Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK mücadelesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.



3. Grup:

13.00 Elazığ Karakoçan FK-Gölcükspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Yalovaspor-Esenler Erokspor (Yalova Atatürk)

13.00 Cizrespor-Isparta 32 Spor (Cizre Hamit Özalp)

13.00 Çatalcaspor-Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Arhavispor-Osmaniyespor FK (Arhavi İlçe)

13.00 Çarşambaspor-Altındağspor (Çarşamba İlçe)

13.00 Somaspor-Şile Yıldızspor (Soma Atatürk)

13.00 Karşıyaka-İçel İdmanyurdu (İzmir Atatürk)

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