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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de Günün Sonuçları | 3 grup, 16 maç...

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Misli.com 3. Lig'de Günün Sonuçları | 3 grup, 16 maç...
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Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 16'ncı, 2 ve 3. Gruplarda ise 18'inci hafta müsabakaları yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Artvin Hopaspor: 1-1
Fatsa Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Çankaya FK-Kızılcabölükspor: 0-1
Payasspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-2
Belediye Derincespor-Arnavutköy Belediyespor: 4-0
Diyarbekirspor-Manisaspor: 2-1
Ofspor-Bucaspor 1928: 1-1
Antalya Kemerspor-1877 Alemdağspor: 1-0

2. Grup:

Tekirdağspor-Karaman Belediyespor: 2-2
Yozgatspor 1959-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-2
Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor: 2-0
Nazilli Belediyespor-Fethiyespor: 1-1
Çengelköy Futbol Yatırımları-Ceyhanspor: 2-5
Ağrı 1970-Kahta 02: 0-0
Tokatspor-Mardin Fosfatspor: 2-1
Halide Edip Adıvarspor-İskenderun Futbol Kulübü: 1-2

3. Grup:

Şile Yıldızspor-Altındağ: 1-1
İçel İdmanyurdu-Osmaniyespor FK: 0-1
Batman Petrolspor-Erbaaspor: 0-0
Karşıyaka-Isparta 32: 0-2
Somaspor-Esenler Erokspor: 4-2
Çarşambaspor-Gölcükspor: 0-0
Arhavispor-Elazığ Karakoçan FK: 2-0
Çatalcaspor-Yalovaspor: 0-0

 

Misli.com 3. Ligde Günün Sonuçları | 3 grup, 16 maç...

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