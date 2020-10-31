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Misli.com 3. Lig'de günün sonuçları
Misli.com 3. Lig'in 7. haftasında 6 karşılaşma yapıldı.
İki ayrı grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
3. Grup:
Esenler Erokspor-Osmaniyespor: 2-1
4. Grup:
Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor: 3-2
52 Orduspor-Bayrampaşa: 0-0
Sultanbeyli Belediyespor-Siirt İl Özel İdare: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor-Silivrispor: 2-0
Modafen-Muğlaspor: 1-2
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