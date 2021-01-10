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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de erteleme maçları oynandı! Toplu sonuçlar...

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Misli.com 3. Lig'de erteleme maçları oynandı! Toplu sonuçlar...
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Misli.com 3. Lig 4. Grup 10 ve 13. hafta erteleme maçları oynandı.

Onuncu haftanın erteleme maçında, Kozanspor sahasında Muğlaspor'u 3-1 yendi.

On üçüncü haftanın erteleme karşılaşmalarında ise Bayrampaşa deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 2-0 yenerken, Bergama Belediyespor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

 

Misli.com 3. Ligde erteleme maçları oynandı Toplu sonuçlar...

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