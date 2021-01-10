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Misli.com 3. Lig'de erteleme maçları oynandı! Toplu sonuçlar...
Misli.com 3. Lig 4. Grup 10 ve 13. hafta erteleme maçları oynandı.
Onuncu haftanın erteleme maçında, Kozanspor sahasında Muğlaspor'u 3-1 yendi.
On üçüncü haftanın erteleme karşılaşmalarında ise Bayrampaşa deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 2-0 yenerken, Bergama Belediyespor ile Bursa Yıldırımspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.
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