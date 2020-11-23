AA
Son Güncelleme:
Misli.com 3. Lig'de erteleme maçları oynandı! Sonuçlar...
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 2 karşılaşma oynandı.
İkinci hafta erteleme maçında Karbel Karaköprü Belediyespor, deplasmanda Siirt İl Özel İdare'yi 3-0 mağlup etti.
Yedinci haftanın tehir edilen müsabakasında ise Adıyaman 1954, konuk olduğu 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi.
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle