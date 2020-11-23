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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de erteleme maçları oynandı! Sonuçlar...

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Misli.com 3. Lig'de erteleme maçları oynandı! Sonuçlar...
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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 2 karşılaşma oynandı.

İkinci hafta erteleme maçında Karbel Karaköprü Belediyespor, deplasmanda Siirt İl Özel İdare'yi 3-0 mağlup etti.

Yedinci haftanın tehir edilen müsabakasında ise Adıyaman 1954, konuk olduğu 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi.

 

Misli.com 3. Ligde erteleme maçları oynandı Sonuçlar...

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