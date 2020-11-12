Misli.com 3. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı! Toplu sonuçlar...
Futbolda Misli.com 3. Lig'in 8. haftası oynanan 21 maçla tamamlandı.
Ligde 3 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor: 3-1
Kemerspor 2003-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-2
Ofspor-Fatsa Belediyespor: 3-1
Diyarbekirspor-Çankaya FK: 1-0
Payasspor-1877 Alemdağspor: 3-0
Belediye Derincespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
Arnavutköy Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0
Manisaspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
- 2. Grup
Yozgatspor 1959-Belediye Kütahyaspor: 0-1
Tekirdağspor-İskenderun FK: 0-1
Karaman Belediyespor-Mardin Fosfatspor: 2-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Kahta 02: 4-2
Yomraspor-Ceyhanspor: 2-4
Çengelköy-Ağrı 1970: 1-0
- 3. Grup
Şile Yıldızspor-Yalovaspor: 2-1
Altındağspor-Elazığ Karakoçan FK: 1-0
Osmaniyespor-Gölcükspor: 2-0
Erbaaspor-Esenler Erokspor: 0-2
Somaspor-Çarşambaspor: 3-0
Batman Petrolspor-Çatalcaspor: 0-2
İçel İdmanyurdu-Cizrespor: 0-0
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