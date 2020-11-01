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GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de 7. hafta sonuçları! 3 grup, 20 maç...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de 7. hafta sonuçları! 3 grup, 20 maç...

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Misli.com 3. Lig'de 7. hafta sonuçları! 3 grup, 20 maç...
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Futbol Misli.com 3. Lig'e 1, 2 ve 3. Grup'ta yapılan 7. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Ligin 7. haftasında 3 gruptaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup
1877 Alemdağspor-Bucaspor 1928: 1-1
Artvin Hopaspor-Manisaspor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0
Kızılcabölükspor-Belediye Derincespor: 1-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1
Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003: 0-0
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Payasspor: 2-2

- 2. Grup
Ceyhanspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
Kahta 02-Karaman Belediyespor: 1-0
Mardin Fosfatspor-Tekirdağspor: 1-0
İskenderun FK-Yozgatspor 1959: 4-1
Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği: 3-0
Hadile Edip Adıvarspor-Nazilli Belediyespor: 1-2
Tokatspor-Çengelköy: 2-1

- 3. Grup
Gölcükspor-Altındağspor: 1-0
Elazığ Karakoçan FK-Şile Yıldızspor: 2-4
Yalovaspor-İçel İdmanyurdu: 0-3
Cizrespor-Batman Petrolspor: 0-0
Çatalcaspor-Karşıyaka: 1-1
Arhavispor-Somaspor: 0-2

 

Misli.com 3. Ligde 7. hafta sonuçları 3 grup, 20 maç...

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