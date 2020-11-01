Misli.com 3. Lig'de 7. hafta sonuçları! 3 grup, 20 maç...

Ligin 7. haftasında 3 gruptaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



- 1. Grup

1877 Alemdağspor-Bucaspor 1928: 1-1

Artvin Hopaspor-Manisaspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Kızılcabölükspor-Belediye Derincespor: 1-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1

Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003: 0-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Payasspor: 2-2



- 2. Grup

Ceyhanspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

Kahta 02-Karaman Belediyespor: 1-0

Mardin Fosfatspor-Tekirdağspor: 1-0

İskenderun FK-Yozgatspor 1959: 4-1

Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği: 3-0

Hadile Edip Adıvarspor-Nazilli Belediyespor: 1-2

Tokatspor-Çengelköy: 2-1



- 3. Grup

Gölcükspor-Altındağspor: 1-0

Elazığ Karakoçan FK-Şile Yıldızspor: 2-4

Yalovaspor-İçel İdmanyurdu: 0-3

Cizrespor-Batman Petrolspor: 0-0

Çatalcaspor-Karşıyaka: 1-1

Arhavispor-Somaspor: 0-2

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