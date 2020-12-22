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GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de 15. maç haftası yarın başlıyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 12:08 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de 15. maç haftası yarın başlıyor!

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Misli.com 3. Lig'de 15. maç haftası yarın başlıyor!
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Misli.com 3. Lig'de 1, 2, ve 3 ve 4. Grup'taki 15. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tamamı saat 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:

- 1. Grup

24 Aralık Perşembe:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kızılcabölükspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
Çankaya FK-Nevşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor (Fatsa İlçe)
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-1877 Alemdağspor (Edirne 25 Kasım)
Antalya Kemerspor-Bucaspor 1928 (Kemer İlçe)
Ofspor-Manisaspor (Of İlçe)
Diyarbekirspor-Arnavutköy Belediyespor (Diyarbakır)
Payasspor-Belediye Derincespor (Payas İlçe)

- 2. Grup

24 Aralık Perşembe
İskenderun FK-Mardin Fosfatspor (Stadı henüz belli değil)
Belediye Kütahyaspor-Kahta 02 (Dumlupınar)
Halide Edip Adıvarspor-Ceyhanspor (Maltepe Hasan Polat)
Tokatspor-Fethiyespor (Gaziosmanpaşa)
Ağrı 1970-Yomraspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
Çengelköy Futbol Yatırımları-Büyükçekmece Tepecikspor (Stadı henüz belli değil)
Nazilli Belediyespor-Karaman Belediyespor (Nazilli İlçe)
Darıca Gençlerbirliği-Tekirdağspor (Darıca İlçe)

- 3. Grup

24 Aralık Perşembe:
Yalovaspor-Elazığ Karakoçan FK (Yalova Atatürk)
Cizrespor-Gölcükspor (Cizre Hamit Özalp)
Çatalcaspor-Esenler Erokspor (Tepecik Şenol Güneş)
Arhavispor-Isparta 32 (Arhavi İlçe)
Çarşambaspor-Erbaaspor (Çarşamba İlçe)
Somaspor-Osmaniyespor (Soma Atatürk)
Karşıyaka-Altındağspor (İzmir Atatürk)
Batman Petrolspor-Şile Yıldızspor (Batman Yeni Şehir)

- 4. Grup

Yarın:
1954 Kelkit Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Kelkit İlçe)
68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor (Dağılgan)
Bergama Belediyespor-Düzcespor (Bergama 14 Eylül)
Modafen-Alanya Kestelspor (Alemdağ)
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bursa Yıldırımspor (Başpınar)
Muğlaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Muğla Atatürk)
Kozanspor-Bayrampaşaspor (İsmet Atlı)
Adıyaman 1954-Siirt İl Özel İdare (Adıyaman Atatürk)

 

Misli.com 3. Ligde 15. maç haftası yarın başlıyor

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