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GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de 14. hafta ertelenen bir maç dışında tamamlandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de 14. hafta ertelenen bir maç dışında tamamlandı

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Misli.com 3. Lig'de 14. hafta ertelenen bir maç dışında tamamlandı
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Misli.com 3. Lig'e birinci, ikinci ve üçüncü grupta oynanan müsabakalarla devam edildi. 14. hafta mücadeleleri bir maç dışında tamamlandı.

Yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:
Belediye Derincespor-Diyarbekirspor: 0-0
Manisaspor-Antalya Kemerspor: 1-1
Bucaspor 1928-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1
1877 Alemdağspor-Fatsa Belediyespor: 3-2
Artvin Hopaspor-Çankaya FK: 1-3
Nevşehir Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1
Kızılcabölükspor-Payasspor: 0-0

Not: Arnavutköy Belediyespor-Ofspor karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

2. Grup:
Tekirdağspor-Nazilli Belediyespor: 0-1
Karaman Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 3-3
Büyükçekmece Tepecikspor-Ağrı 1970: 5-0
Yomraspor-Tokatspor: 1-0
Fethiyespor-Halide Edip Adıvarspor: 4-0
Ceyhanspor-Belediye Kütahyaspor: 0-0
Kahta 02-İskenderun FK: 2-2
Yozgatspor 1959-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

3. Grup:
Şile Yıldızspor-Karşıyaka: 0-2
Altındağspor-Somaspor: 1-4
Osmaniyespor-Çarşambaspor: 0-0
Erbaaspor-Arhavispor: 1-3
Isparta 32-Çatalcaspor: 2-0
Esenler Erokspor-Cizrespor: 7-0
Gölcükspor-Yalovaspor: 1-0
İçel İdmanyurdu-Batman Petrolspor: 3-0

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