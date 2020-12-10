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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de 13. hafta maçları oynandı! Toplu sonuçlar...

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Misli.com 3. Lig'de 13. hafta maçları oynandı! Toplu sonuçlar...
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Misli.com 3. Lig'de 13. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.

Ligde 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:
Fatsa Belediyespor-Bucaspor 1928: 0-3
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Manisaspor: 1-1
Antalya Kemerspor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Ofspor-Belediye Derincespor: 0-2
Diyarbekirspor-Payasspor: 3-2
Kızılcabölükspor-Nevşehir Belediyespor: 1-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Artvin Hopaspor: 4-0
Çankaya FK-1877 Alemdağspor: 0-2

2. Grup:
Mardin Fosfatspor-Kahta 02 Spor: 1-1
İskenderun FK-Ceyhanspor: 1-3
Belediye Kütahyaspor-Fethiyespor: 2-0
Halide Edip Adıvarspor-Yomraspor: 2-2
Tokatspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-3
Ağrı 1970 Spor-Karaman Belediyespor: 0-2
Çengelköy Futbol Yatırımları-Tekirdağspor: 1-1

Not: Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 mücadelesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

3. Grup:
Elazığ Karakoçan FK-Gölcükspor: 0-0
Yalovaspor-Esenler Erokspor: 3-3
Cizrespor-Isparta 32 Spor: 1-5
Çatalcaspor-Erbaaspor: 3-2
Arhavispor-Osmaniyespor: 0-2
Çarşambaspor-Altındağspor: 0-0
Somaspor-Şile Yıldızspor: 3-3
Karşıyaka-İçel İdmanyurdu: 3-1

4. Grup:
Muğlaspor-Siirt İl Özel İdare: 0-1
Sultanbeyli Belediyespor-52 Orduspor: 2-0
1954 Kelkit Belediyespor-Düzcespor: 2-0
68 Aksaray Belediyespor-Alanya Kestelspor: 3-0
Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-2

Not: Kozanspor-Silivrispor, Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bayrampaşa karşılaşmaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edildi.

 

Misli.com 3. Ligde 13. hafta maçları oynandı Toplu sonuçlar...

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