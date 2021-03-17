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GeriFutbol Misli.com 3. Lig Toplu Sonuçlar: 4 grupta 32 maç oynandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig Toplu Sonuçlar: 4 grupta 32 maç oynandı

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Misli.com 3. Lig Toplu Sonuçlar: 4 grupta 32 maç oynandı

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 26. hafta müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-0
Kızılcabölükspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-0
Nevşehir Belediyespor-Manisaspor: 3-1
Artvin Hopaspor-Bucaspor 1928: 0-0
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Antalya Kemerspor: 3-2
Fatsa Belediyespor-Ofspor: 1-1
Çankaya-Diyarbekirspor: 0-3
1877 Alemdağspor-Payasspor: 4-1

- 2. Grup

Fethiyespor-Ceyhanspor: 3-0
Yomraspor-Kahta 02: 0-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Mardin Fosfatspor: 0-0
Karaman Belediyespor-İskenderun: 0-1
Tekirdağspor-Belediye Kütahyaspor: 3-4
Yozgatspor 1959-Halide Edip Adıvarspor: 0-1
Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor: 2-0
Nazilli Belediyespor-Ağrı 1970: 1-2

- 3. Grup

Isparta 32-Esenler Erokspor: 0-2
Erbaaspor-Gölcükspor: 1-0
Osmaniyespor-Elazığ Karakoçan: 1-3
Altındağspor-Yalovaspor: 1-1
Şile Yıldızspor-Cizrespor: 2-2
İçel İdmanyurdu-Çatalcaspor: 0-0
Batman Petrolspor-Arhavispor: 1-1
Karşıyaka-Çarşambaspor: 2-1

- 4. Grup

Alanya Kestelspor-Düzcespor: 0-2
Bursa Yıldırımspor-52 Orduspor: 2-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0
Bayrampaşa-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor: 2-0
Silivrispor-Bergama Belediyespor: 1-1
Adıyaman 1954-Modafen: 4-1
Kozanspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

 

Misli.com 3. Lig Toplu Sonuçlar: 4 grupta 32 maç oynandı

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