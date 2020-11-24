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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig Maç Sonuçları | Ofspor ve Karşıyaka galip!

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Misli.com 3. Lig Maç Sonuçları | Ofspor ve Karşıyaka galip!
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Misli.com 3. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 2 karşılaşma oynandı.

Birinci Grup'ta 6. hafta erteleme maçında Ofspor, konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 yendi.

Üçüncü Grup'ta 8. haftanın tehir edilen müsabakasında Karşıyaka, sahasında Arhavispor'u 1-0 mağlup etti.

 

Misli.com 3. Lig Maç Sonuçları | Ofspor ve Karşıyaka galip

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