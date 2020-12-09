Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (9 Aralık)
İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ve 4. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor’un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 4. Grup / 68 AKSARAY BELEDİYE – ALANYA KESTELSPOR
13:00 / 3. Lig 4. Grup / 1954 KELKİT BELEDİYESPOR – DÜZCESPOR
250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle