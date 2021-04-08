Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (8 Nisan 2021)
İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Adıyamanspor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
15:00 / 3. Lig 1. Grup / BELEDİYE DERİNCESPOR-EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
15:00 / 3. Lig 1. Grup / BUCASPOR 1928-MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
15:00 / 3. Lig 2. Grup / FETHİYESPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR
15:00 / 3. Lig 2. Grup / CEYHANSPOR-İSKENDERUN
15:00 / 3. Lig 2. Grup / KARAMAN BELEDİYESPOR-AĞRI 1970
15:00 / 3. Lig 3. Grup / İÇEL İDMANYURDU-KARŞIYAKA
15:00 / 3. Lig 3. Grup / ALTINDAĞSPOR-ÇARŞAMBASPOR
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