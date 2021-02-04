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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2021 - 04:56 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (4 Şubat 2021)

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Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (4 Şubat 2021)
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İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta 1928 Bucaspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Bursa Yıldırımspor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (4 Şubat 2021)

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 3. Lig 1. Grup / NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
13:00 / 3. Lig 1. Grup / BUCASPOR 1928-DİYARBEKİRSPOR

13:00 / 3. Lig 2. Grup / CEYHANSPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR
13:00 / 3. Lig 2. Grup / FETHİYESPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ

13:00 / 3. Lig 3. Grup / ESENLER EROKSPOR-KARŞIYAKA
13:00 / 3. Lig 3. Grup / GÖLCÜKSPOR-SOMASPOR

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Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (4 Şubat 2021)

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