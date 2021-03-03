Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3-4 Mart 2021)
İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
3 MART ÇARŞAMBA
14:00 / 3. Lig 1. Grup / MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR - OFSPOR
14:00 / 3. Lig 1. Grup / ARTVİN HOPASPOR - ARNAVUTKÖY BLD. SPOR
14:00 / 3. Lig 2. Grup / YOMRASPOR - FETHİYESPOR
4 MART PERŞEMBE
14:00 / 3. Lig 4. Grup / BAYRAMPAŞASPOR - 52 ORDUSPOR FK
14:00 / 3. Lig 4. Grup / ADIYAMAN 1954 SPOR - 68 AKSARAY BLD. SPOR
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