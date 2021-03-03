MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMisli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3-4 Mart 2021)
GeriFutbol Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3-4 Mart 2021)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 03.03.2021 - 03:57 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3-4 Mart 2021)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3-4 Mart 2021)

İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3-4 Mart 2021)

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

3 MART ÇARŞAMBA

14:00 / 3. Lig 1. Grup / MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR - OFSPOR
14:00 / 3. Lig 1. Grup / ARTVİN HOPASPOR - ARNAVUTKÖY BLD. SPOR
14:00 / 3. Lig 2. Grup / YOMRASPOR - FETHİYESPOR

4 MART PERŞEMBE

14:00 / 3. Lig 4. Grup / BAYRAMPAŞASPOR - 52 ORDUSPOR FK
14:00 / 3. Lig 4. Grup / ADIYAMAN 1954 SPOR - 68 AKSARAY BLD. SPOR

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3-4 Mart 2021)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi