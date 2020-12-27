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Haber Giriş: 27.12.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27 Aralık)

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Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27 Aralık)
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İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta Bucaspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 1954 Kelkitspor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27 Aralık)

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maç...

13:00 / 3. LİG 4. GRUP / DÜZCESPOR – KARAKÖPRÜ BELEDİYE

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27 Aralık)

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