Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27-28 Ocak)
İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta 1928 Bucaspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Bursa Yıldırımspor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
27 OCAK
13:00 / 3. Lig 4. Grup / SİİRT İL ÖZEL İDARE-BAYRAMPAŞA
13:00 / 3. Lig 4. Grup / ADIYAMAN 1954-BURSA YILDIRIMSPOR
28 OCAK
13:00 / 3. Lig 3. Grup / SOMASPOR-ESENLER EROKSPOR
13:00 / 3. Lig 3. Grup / KARŞIYAKA-ISPARTA 32
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