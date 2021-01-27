MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27-28 Ocak)
GeriFutbol Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27-28 Ocak)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 00:14 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27-28 Ocak)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27-28 Ocak)
Abone Olgoogle-news

İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta 1928 Bucaspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Bursa Yıldırımspor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27-28 Ocak)

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

27 OCAK
13:00 / 3. Lig 4. Grup / SİİRT İL ÖZEL İDARE-BAYRAMPAŞA
13:00 / 3. Lig 4. Grup / ADIYAMAN 1954-BURSA YILDIRIMSPOR

28 OCAK
13:00 / 3. Lig 3. Grup / SOMASPOR-ESENLER EROKSPOR
13:00 / 3. Lig 3. Grup / KARŞIYAKA-ISPARTA 32

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27-28 Ocak)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle