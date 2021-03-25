Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (25 Mart 2021)
İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Düzcespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
14:00 / 3. Lig 2. Grup / KARAMAN BELEDİYESPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR
14:00 / 3. Lig 2. Grup / CEYHANSPOR-KAHTA 02 SPOR
14:00 / 3. Lig 3. Grup / İÇEL İDMANYURDU-ÇARŞAMBASPOR
14:00 / 3. Lig 3. Grup / ISPARTA 32 SPOR-ELAZIĞ KARAKOÇAN
14:00 / 3. Lig 4. Grup / SİİRT İL ÖZEL İDARE-MODAFEN
14:00 / 3. Lig 4. Grup / BURSA YILDIRIMSPOR-1954 KELKİT BELEDİYESPOR
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...