Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (21 Şubat 2021)
İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 1. Grup / ŞİLE YILDIZSPOR - ESENLER EROKSPOR
13:00 / 3. Lig 2. Grup / NAZİLLİ BELEDİYESPOR - İSKENDERUN FK
13:00 / 3. Lig 3. Grup / ÇARŞAMBASPOR - ÇATALCASPOR
13:00 / 3. Lig 3. Grup / KARŞIYAKA - YALOVASPOR
13:00 / 3. Lig 4. Grup / KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR
13:00 / 3. Lig 4. Grup / BAYRAMPAŞASPOR - ALANYA KESTELSPOR
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