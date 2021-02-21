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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2021 - 03:57 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (21 Şubat 2021)

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Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (21 Şubat 2021)
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İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (21 Şubat 2021)

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 3. Lig 1. Grup / ŞİLE YILDIZSPOR - ESENLER EROKSPOR

13:00 / 3. Lig 2. Grup / NAZİLLİ BELEDİYESPOR - İSKENDERUN FK

13:00 / 3. Lig 3. Grup / ÇARŞAMBASPOR - ÇATALCASPOR
13:00 / 3. Lig 3. Grup / KARŞIYAKA - YALOVASPOR

13:00 / 3. Lig 4. Grup / KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR
13:00 / 3. Lig 4. Grup / BAYRAMPAŞASPOR - ALANYA KESTELSPOR

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Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (21 Şubat 2021)

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