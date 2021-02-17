Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (17 Şubat 2021)
İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 1. Grup / ARTVİN HOPASPOR-DİYARBEKİRSPOR
13:00 / 3. Lig 1. Grup / BUCASPOR 1928-ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
13:00 / 3. Lig 2. Grup / YOMRASPOR-KARAMAN BELEDİYESPOR
13:00 / 3. Lig 2. Grup / KAHTA 02-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
13:00 / 3. Lig 3. Grup / ELAZIĞ KARAKOÇAN-KARŞIYAKA
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