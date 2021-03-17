Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (17 Mart 2021)
İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta 1928 Bucaspor, 2. Grup'ta Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
14:00 / 3. Lig 1. Grup / MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR - BLD. DERİNCESPOR
14:00 / 3. Lig 1. Grup / FATSA BELEDİYESPOR - OFSPOR
14:00 / 3. Lig 2. Grup / FETHİYESPOR - CEYHANSPOR
14:00 / 3. Lig 2. Grup / YOMRASPOR - KAHTA 02 SPOR
14:00 / 3. Lig 3. Grup / ISPARTA 32 SPOR - ESENLER EROKSPOR
14:00 / 3. Lig 3. Grup / İÇERL İDMANYURDU SK - ÇATALCASPOR
14:00 / 3. Lig 4. Grup / BURSA YILDIRIMSPOR - 52 ORDUSPOR FK
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