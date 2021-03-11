Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (11 Mart 2021)
İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Kütahyaspor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
14:00 / 3. Lig 1. Grup / DİYARBEKİRSPOR - MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR
14:00 / 3. Lig 2. Grup / CEYHANSPOR - YOMRASPOR
14:00 / 3. Lig 2. Grup / HALİDE EDİP ADIVARSPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
14:00 / 3. Lig 2. Grup / KAHTA 02 SPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
14:00 / 3. Lig 3. Grup / ÇATALCASPOR - BATMAN PETROLSPOR
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