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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig | Bergama Belediyespor 2-0 Kozanspor

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Misli.com 3. Lig | Bergama Belediyespor 2-0 Kozanspor
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Misli.com 3. Lig 4. Grup 7. hafta erteleme maçında Bergama Belediyespor, Kozanspor'u 2-0 mağlup etti.

Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada 12. dakikada Ahmet Mumin Papaker'in golüyle 1-0 üstünlük kuran ev sahibi ekip, 75. dakikada Emre Pehlivan'la farkı 2'ye çıkardı.

Bergama Belediyespor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 15'e çıkaran Bergama Belediyespor averajla 6. sıraya yükseldi. Kozanspor ise 4 puanla son sırada kaldı.

 

Misli.com 3. Lig | Bergama Belediyespor 2-0 Kozanspor

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