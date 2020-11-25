Misli.com 3. Lig | Bergama Belediyespor 2-0 Kozanspor
Misli.com 3. Lig 4. Grup 7. hafta erteleme maçında Bergama Belediyespor, Kozanspor'u 2-0 mağlup etti.
Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada 12. dakikada Ahmet Mumin Papaker'in golüyle 1-0 üstünlük kuran ev sahibi ekip, 75. dakikada Emre Pehlivan'la farkı 2'ye çıkardı.
Bergama Belediyespor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Puanını 15'e çıkaran Bergama Belediyespor averajla 6. sıraya yükseldi. Kozanspor ise 4 puanla son sırada kaldı.
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