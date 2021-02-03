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GeriFutbol Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta sona erdi! Toplu sonuçlar...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta sona erdi! Toplu sonuçlar...

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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta sona erdi! Toplu sonuçlar...
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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 19. hafta müsabakaları yapıldı.

Grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bursa Yıldırımspor-Silivrispor: 1-4
52 Orduspor-Muğlaspor: 0-0
68 Aksaray Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0
Düzcespor-Kozanspor: 1-0
Sultanbeyli Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0
Alanya Kestelspor-Adıyaman 1954: 1-1
1954 Kelkit Belediyespor-Modafen: 4-1
Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-2

 

Misli.com 3. Lig 4. Grupta 19. hafta sona erdi Toplu sonuçlar...

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