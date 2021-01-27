Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 18. hafta oynandı! toplu sonuçlar...
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 18. haftanın maçları yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Silivrispor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1
Adıyaman 1954-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Kozanspor-Alanya Kestelspor: 1-0
Muğlaspor-Düzcespor: 1-3
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-52 Orduspor: 2-1
Modafen-Sultanbeyli Belediyespor: 0-2
Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Siirt İl Özel İdare-Bayrampaşa: 0-0
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