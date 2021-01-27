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GeriFutbol Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 18. hafta oynandı! toplu sonuçlar...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 18. hafta oynandı! toplu sonuçlar...

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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 18. hafta oynandı! toplu sonuçlar...
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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 18. haftanın maçları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Silivrispor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1
Adıyaman 1954-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Kozanspor-Alanya Kestelspor: 1-0
Muğlaspor-Düzcespor: 1-3
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-52 Orduspor: 2-1
Modafen-Sultanbeyli Belediyespor: 0-2
Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Siirt İl Özel İdare-Bayrampaşa: 0-0

 

Misli.com 3. Lig 4. Grupta 18. hafta oynandı toplu sonuçlar...

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