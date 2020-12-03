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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:45 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig 4. Grup maç sonuçları! 12. hafta oynandı...

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Misli.com 3. Lig 4. Grup maç sonuçları! 12. hafta oynandı...
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Misli.com 3. Lig'in 12. haftasında 4. Grup'ta 5 maç oynandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Bayrampaşa-Modafen: 2-1
Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-0
Alanya Kestelspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Düzcespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0
Adıyaman 1954 Spor-Kozanspor: 0-0

Not: Grupta 12. haftada oynanması gereken Siirt İl Özel İdare-Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Karbel Karaköprü Belediyespor-Bergama Belediyespor ve Silivrispor-Muğlaspor müsabakaları ertelendi.

 

Misli.com 3. Lig 4. Grup maç sonuçları 12. hafta oynandı...

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