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GeriFutbol Misli.com 3. Lig 4. Grup 10. hafta maç sonuçları!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig 4. Grup 10. hafta maç sonuçları!

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Misli.com 3. Lig 4. Grup 10. hafta maç sonuçları!
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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 10. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Siirt İl Özel İdare-Bergama Belediyespor: 1-3
Bayrampaşa-68 Aksaray Belediyespor: 2-3
Karbel Karaköprü Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Bursa Yıldırımspor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0
Alanya Kestelspor-52 Orduspor: 1-1
Adıyaman 1954-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 2-2
Silivrispor-Modafen: 1-0

Not: Kozanspor-Muğlaspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

 

Misli.com 3. Lig 4. Grup 10. hafta maç sonuçları

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