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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de Süper Kupa teklifi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 20:43 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de Süper Kupa teklifi!

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Misli.com 2. Lig'de Süper Kupa teklifi!

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Misli.com 2. Lig'de Süper Kupa maçı oynanması yönünde Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teklifte bulunduğunu dile getirdi.

Eyüpspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu'na Misli.com 2. Lig'de Süper Kupa maçı oynanması yönünde teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Konu hakkında açıklamalar yapan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, "TFF'ye, Kırmızı Grup ile Beyaz Grup'u şampiyon tamamlayacak takımların Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmesi teklifinde bulundum. Bu maçın televizyondan yayınlanması durumunda reklam gelirlerinin de fazla olacağını düşünüyorum" dedi.

Eyüpspor zirvede tek başına

Eyüpspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta en yakın rakipleri Bodrumspor ve Sakaryaspor'un 16 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Ligde 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Eyüpspor, 65 puan topladı.

Beyaz Grup'ta Manisaspor damga vurdu

2. Lig Beyaz Grup'ta ise Manisa FK, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Cevdet Göç'ün öğrencileri, 26 maçta mağlubiyet yaşamadı ve en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 18 puan önünde yer alıyor.

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