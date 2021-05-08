MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMisli.com 2. Lig'de sezon sona erdi! İşte küme düşen son takım ve play-off eşleşmeleri...
GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de sezon sona erdi! İşte küme düşen son takım ve play-off eşleşmeleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 08.05.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de sezon sona erdi! İşte küme düşen son takım ve play-off eşleşmeleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com 2. Lig'de sezon sona erdi! İşte küme düşen son takım ve play-off eşleşmeleri...

Misli.com 2. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapıldı ve sezon bitti.

Misli.com 2. Lig'de sezon sona erdi. Eyüpspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği, Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor ve Kırklarelispor'un play-off oynamayı garantilediği Kırmızı Grup'ta Tetiş Yapı Elazığspor, Mamak ve Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

BEYAZ GRUP'TA PLAY-OFF'A SON BİLET ERZİNCAN'IN, DÜŞEN SON TAKIM GÜMÜŞHANE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK şampiyon olmuştu. Sırasıyla ligi 2,3,4 ve 5. sırada bitiren Hekimoğlu Trabzon, Kocaelispor, Ankara Demirspor ve 24Erzincanspor play-off oynama hakkı elde etti. Sarıyer play-off potasının dışında kaldı.

Beyaz Grup'ta Hacettepe Spor ve Sancaktepe FK'nın ardından Gümüşhanespor da küme düşen 3. ekip oldu.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Sakaryaspor - Van Spor
Kırşehir Belediyespor - Kırklarelispor

Hekimoğlu Trabzon - 24 Erzincanspor
Kocaelispor - Ankara Demirspor

Bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor: 4-1
Sancaktepe-Anagold 24Erzincanspor: 0-3
Ankara Demirspor-Hekimoğlu Trabzon: 3-1
Ergene Velimeşespor-Şanlıurfaspor: 2-2
Niğde Anadolu-Uşakspor: 6-1
İnegölspor-Hacettepe: 2-0
Afjet Afyonspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1
Kocaelispor-Gümüşhanespor: 5-0
Çorum-Sarıyer: 0-0

- Kırmızı Grup

Etimesgut Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-2
Bayburt Özel İdare-Pendikspor: 2-2
Tetiş Yapı Elazığspor-Sivas Belediyespor: 5-7
Turgutluspor-Bodrumspor: 0-0
Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor: 2-2
Serik Belediyespor-Mamak: 3-0
Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor: 0-1
Eyüpspor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor: 0-4

Misli.com 2. Ligde sezon sona erdi İşte küme düşen son takım ve play-off eşleşmeleri...

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi