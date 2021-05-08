Misli.com 2. Lig'de sezon sona erdi! İşte küme düşen son takım ve play-off eşleşmeleri...
Misli.com 2. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapıldı ve sezon bitti.
Misli.com 2. Lig'de sezon sona erdi. Eyüpspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği, Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor ve Kırklarelispor'un play-off oynamayı garantilediği Kırmızı Grup'ta Tetiş Yapı Elazığspor, Mamak ve Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.
BEYAZ GRUP'TA PLAY-OFF'A SON BİLET ERZİNCAN'IN, DÜŞEN SON TAKIM GÜMÜŞHANE
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK şampiyon olmuştu. Sırasıyla ligi 2,3,4 ve 5. sırada bitiren Hekimoğlu Trabzon, Kocaelispor, Ankara Demirspor ve 24Erzincanspor play-off oynama hakkı elde etti. Sarıyer play-off potasının dışında kaldı.
Beyaz Grup'ta Hacettepe Spor ve Sancaktepe FK'nın ardından Gümüşhanespor da küme düşen 3. ekip oldu.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Sakaryaspor - Van Spor
Kırşehir Belediyespor - Kırklarelispor
Hekimoğlu Trabzon - 24 Erzincanspor
Kocaelispor - Ankara Demirspor
Bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor: 4-1
Sancaktepe-Anagold 24Erzincanspor: 0-3
Ankara Demirspor-Hekimoğlu Trabzon: 3-1
Ergene Velimeşespor-Şanlıurfaspor: 2-2
Niğde Anadolu-Uşakspor: 6-1
İnegölspor-Hacettepe: 2-0
Afjet Afyonspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1
Kocaelispor-Gümüşhanespor: 5-0
Çorum-Sarıyer: 0-0
- Kırmızı Grup
Etimesgut Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-2
Bayburt Özel İdare-Pendikspor: 2-2
Tetiş Yapı Elazığspor-Sivas Belediyespor: 5-7
Turgutluspor-Bodrumspor: 0-0
Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor: 2-2
Serik Belediyespor-Mamak: 3-0
Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor: 0-1
Eyüpspor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor: 0-4
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