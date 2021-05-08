Misli.com 2. Lig'de sezon sona erdi! İşte küme düşen son takım ve play-off eşleşmeleri...

Misli.com 2. Lig'de sezon sona erdi. Eyüpspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği, Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor ve Kırklarelispor'un play-off oynamayı garantilediği Kırmızı Grup'ta Tetiş Yapı Elazığspor, Mamak ve Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

BEYAZ GRUP'TA PLAY-OFF'A SON BİLET ERZİNCAN'IN, DÜŞEN SON TAKIM GÜMÜŞHANE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK şampiyon olmuştu. Sırasıyla ligi 2,3,4 ve 5. sırada bitiren Hekimoğlu Trabzon, Kocaelispor, Ankara Demirspor ve 24Erzincanspor play-off oynama hakkı elde etti. Sarıyer play-off potasının dışında kaldı.

Beyaz Grup'ta Hacettepe Spor ve Sancaktepe FK'nın ardından Gümüşhanespor da küme düşen 3. ekip oldu.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Sakaryaspor - Van Spor

Kırşehir Belediyespor - Kırklarelispor

Hekimoğlu Trabzon - 24 Erzincanspor

Kocaelispor - Ankara Demirspor



Bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:



- Beyaz Grup



Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor: 4-1

Sancaktepe-Anagold 24Erzincanspor: 0-3

Ankara Demirspor-Hekimoğlu Trabzon: 3-1

Ergene Velimeşespor-Şanlıurfaspor: 2-2

Niğde Anadolu-Uşakspor: 6-1

İnegölspor-Hacettepe: 2-0

Afjet Afyonspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1

Kocaelispor-Gümüşhanespor: 5-0

Çorum-Sarıyer: 0-0



- Kırmızı Grup



Etimesgut Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-2

Bayburt Özel İdare-Pendikspor: 2-2

Tetiş Yapı Elazığspor-Sivas Belediyespor: 5-7

Turgutluspor-Bodrumspor: 0-0

Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor: 2-2

Serik Belediyespor-Mamak: 3-0

Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor: 0-1

Eyüpspor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor: 0-4

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