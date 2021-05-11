Misli.com 2. Lig'de play-off heyecanı yarın başlıyor! Çeyrek final maçları...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek finali iki grupta yarın yapılacak dört karşılaşmayla başlayacak.

Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında olacak. Play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Misli.com 2. Lig'de play-off çeyrek finalinde yarının programı şöyle:

Beyaz Grup

16.00 Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon (Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası)

16.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (TCDD Ankara Demirspor)

Kırmızı Grup

16.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)

16.00 Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor (Kırklareli Atatürk)





100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...