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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de play-off heyecanı yarın başlıyor! Çeyrek final maçları...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.05.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de play-off heyecanı yarın başlıyor! Çeyrek final maçları...

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Misli.com 2. Lig'de play-off heyecanı yarın başlıyor! Çeyrek final maçları...

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda play-off çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek finali iki grupta yarın yapılacak dört karşılaşmayla başlayacak.

Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında olacak. Play-off çeyrek final eşleşmelerinde rövanş maçları 16 Mayıs Pazar günü, yarı finaller 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Misli.com 2. Lig'de play-off çeyrek finalinde yarının programı şöyle:

Beyaz Grup
16.00 Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon (Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası)
16.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor (TCDD Ankara Demirspor)

Kırmızı Grup
16.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)
16.00 Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

 

Misli.com 2. Ligde play-off heyecanı yarın başlıyor Çeyrek final maçları...

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