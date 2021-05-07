Misli.com 2. Lig'de normal sezon yarınki maçlarla tamamlanacak

Normal sezonu Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk sırada bitiren ekiplerin doğrudan TFF 1. Lig'e yükseldiği Misli.com 2. Lig'de, grup birincilerini takip eden dörder ekip ise TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip, finalde karşılaşacak.



Her iki grupta da son 3 sırada yer alacak ekipler ise lige veda edecek.



- Beyaz Grup



Son haftayı maç yapmadan geçecek Manisa'nın namağlup tamamladığı Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ve Kocaelispor play-off oynamayı garantiledi. Ankara Demirspor ve Sarıyer'in play-off için avantajlı girdiği son haftada Anagold24 Erzincanspor ve Afjet Afyonspor da play-off için rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Hacettepe ve Sancaktepe'nin veda ettiği ligden düşecek son ekip, yarınki maçların ardından belli olacak.



- Kırmızı Grup



Eyüpspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği, Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor ve Kırklarelispor'un play-off oynamayı garantilediği Kırmızı Grup'ta Tetiş Yapı Elazığspor, Mamak ve Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşti.

Grupta yarın oynanacak karşılaşmalarla play-off eşleşmeleri netleşecek.