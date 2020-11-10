MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMisli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi! 9. hafta maçları yarın...
GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi! 9. hafta maçları yarın...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi! 9. hafta maçları yarın...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi! 9. hafta maçları yarın...
Abone Olgoogle-news

Misli.com 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı 13.00'te başlayacak 9. hafta maçları şöyle:

Beyaz Grup:

Niğde Anadolu FK-İnegölspor (Niğde 5 Şubat)
Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor (Mustafa Kemal Atatürk)
Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)
Kahramanmaraşspor-Sarıyer (12 Şubat)
Anagold 24Erzincanspor-Gümüşhanespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
Hekimoğlu Trabzon-Zonguldak Kömürspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Şanlıurfaspor-Hacettepe (Şanlıurfa GAP)

Grupta Ankara Demirspor-Kocaelispor ile Sancaktepe FK-Çorum FK maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
GMG Kastamonuspor-Kardemir Karabükspor (Gazi)
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Serik Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Eyüpspor-Bayburt Özel İdare (Eyüp)
Tarsus İdmanyurdu-Elazığspor (Tarsus İlçe)
Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)
Vanspor FK-Mamak FK (Van Atatürk)
Pazarspor-Kırşehir Belediyespor (Pazar İlçe)
Sakaryaspor-Bordumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor-Sivas Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

 

Misli.com 2. Ligde hafta içi mesaisi 9. hafta maçları yarın...

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle