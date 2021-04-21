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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi

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Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda yarın 35. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2. Lig'de 35. haftanın programı şöyle:

- Beyaz Grup

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Niğde Anadolu (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Demirspor (Diyarbakır)
15.00 Gümüşhanespor-Sarıyer (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor (12 Şubat)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Manisa (Devrek İlçe)
15.00 Hacettepe-Çorum (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Uşakspor-Kocaelispor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor (Şanlıurfa GAP)
15.00 Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor (Ortahisar Yavuz Selim)

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (21 Nisan 2021)
Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (21 Nisan 2021)

- Kırmızı Grup

14.00 Bodrumspor-Bayburt Özel İdare (Bodrum İlçe)
15.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Sakaryaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 Pazarspor-Turgutluspor (Pazar İlçe)
15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Etimesgut Belediyespor (Van Atatürk)
15.00 Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Tarsus İlçe)
15.00 Mamak-Pendikspor (Çubuk İlçe)
15.00 Eyüpspor-Sivas Belediyespor (Esenler Erokspor)
15.00 Kırşehir Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kırşehir Ahi)

 

Misli.com 2. Ligde hafta içi mesaisi

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