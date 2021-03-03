MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMisli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi, 26. hafta maçları
GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi, 26. hafta maçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi, 26. hafta maçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi, 26. hafta maçları

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 26. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26. haftanın müsabaka programı şöyle:

- Beyaz Grup:
14.00 Afjet Afyonspor-İnegölspor (Zafer)
14.00 Kocaelispor-Niğde Anadolu (Kocaeli)
14.00 Çorum-Ergene Velimeşe (Şorum Şehir)
14.00 Manisa-Ankara Demirspor (Mümin Özkasap)
14.00 Sarıyer-Sancaktepe (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Kahramanmaraşspor (Devrek İlçe)
14.00 Hacettepe-Anagold 24Erzincanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Uşakspor-Hekimoğlu Trabzon (Uşak 1 Eylül)

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3-4 Mart 2021)
Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3-4 Mart 2021)

- Kırmızı Grup:
13.00 Kardemir Karabükspor-Turgutluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Serik İsmail Oğan)
14.00 Bayburt Özel İdare-GMG Kastamonuspor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Pendikspor-Eyüpspor (Pendik)
14.00 Mamak-Tarsus İdman Yurdu (Çubuk İlçe)
14.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)
14.00 Bodrumspor-Vanspor (Bodrum İlçe)
14.00 Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Sivas Belediyespor-Sakaryaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

 

Misli.com 2. Ligde hafta içi mesaisi, 26. hafta maçları

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi