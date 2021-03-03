Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi, 26. hafta maçları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26. haftanın müsabaka programı şöyle:



- Beyaz Grup:

14.00 Afjet Afyonspor-İnegölspor (Zafer)

14.00 Kocaelispor-Niğde Anadolu (Kocaeli)

14.00 Çorum-Ergene Velimeşe (Şorum Şehir)

14.00 Manisa-Ankara Demirspor (Mümin Özkasap)

14.00 Sarıyer-Sancaktepe (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Kahramanmaraşspor (Devrek İlçe)

14.00 Hacettepe-Anagold 24Erzincanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Uşakspor-Hekimoğlu Trabzon (Uşak 1 Eylül)

- Kırmızı Grup:

13.00 Kardemir Karabükspor-Turgutluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Bayburt Özel İdare-GMG Kastamonuspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Pendikspor-Eyüpspor (Pendik)

14.00 Mamak-Tarsus İdman Yurdu (Çubuk İlçe)

14.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)

14.00 Bodrumspor-Vanspor (Bodrum İlçe)

14.00 Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Sivas Belediyespor-Sakaryaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

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