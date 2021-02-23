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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi! 25. hafta maçları yarın...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi! 25. hafta maçları yarın...

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Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi! 25. hafta maçları yarın...
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Futbolda Misli.com 2. Lig'de 25. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı yarın oynanacak maçların programı şöyle:

- Beyaz Grup
13.00 Ergene Velimeşespor-Manisa (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Niğde Anadolu-Çorum (Niğde 5 Şubat)
13.00 İnegölspor-Kocaelispor (İnegöl İlçe)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
13.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe (12 Şubat)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Zonduldak Kömürspor (Diyarbakır)
13.00 Sancaktepe-Gümüşhanespor (15 Temmuz)
13.00 Ankara Demirspor-Sarıyer (TCDD Ankara Demirspor)

- Kırmızı Grup
12.00 Van-Karacabey Belediyespor (Van Atatürk)
13.00 Kırklarelispor-Bodrumspor (Kırklareli Atatürk)
13.00 Tarsus İdman Yurdu-Kırşehir Belediyespor (Tarsus İlçe)
13.00 Eyüpspor-Mamak (Eyüp)
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pendikspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.00 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 GMG Kastamonuspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Gazi)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Turgutluspor-Serik Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Pazarspor-Sakaryaspor (Pazar İlçe)

 

Misli.com 2. Ligde hafta içi mesaisi 25. hafta maçları yarın...

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