Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi! 13. hafta maçları...
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 13. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı yarın saat 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:
- Beyaz Grup
Ankara Demirspor-Ergene Velimeşespor (TCDD Ankara Demirspor)
Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Diyarbakır)
Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor (12 Şubat)
Hekimoğlu Trabzon-Çorum FK (Ortahisar Yavuz Selim)
Şanlıurfaspor-Manisa FK (Şanlıurfa GAP)
Uşakspor-Sarıyer (Uşak 1 Eylül)
Hacettepe-Gümüşhanespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Not: Grupta 13. haftada oynanması gereken Sancaktepe FK-Niğde Anadolu FK ve Anagold 24Erzincanspor-Kocaelispor müsabakaları ertelendi.
- Kırmızı Grup
Karatay Termal 1922 Konyaspor-GMG Kastamonuspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Eyüp)
Tarsus İdman Yurdu-Turgutluspor (Tarsus İlçe)
Kırklarelispor-Kardemir Karabükspor (Kırklareli Atatürk)
Vanspor FK-Serik Belediyespor (Van Atatürk)
Pazarspor-Bayburt Özel İdare (Pazar İlçe)
Sakaryaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor-Pendikspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Bodrumspor-Mamak FK (Bodrum İlçe)
Kırşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor (Kırşehir Ahi)
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