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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi! 13. hafta maçları...

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Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi! 13. hafta maçları...
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Futbolda Misli.com 2. Lig'de 13. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı yarın saat 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:

- Beyaz Grup

Ankara Demirspor-Ergene Velimeşespor (TCDD Ankara Demirspor)
Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Diyarbakır)
Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor (12 Şubat)
Hekimoğlu Trabzon-Çorum FK (Ortahisar Yavuz Selim)
Şanlıurfaspor-Manisa FK (Şanlıurfa GAP)
Uşakspor-Sarıyer (Uşak 1 Eylül)
Hacettepe-Gümüşhanespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Not: Grupta 13. haftada oynanması gereken Sancaktepe FK-Niğde Anadolu FK ve Anagold 24Erzincanspor-Kocaelispor müsabakaları ertelendi.

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (2 Aralık)
Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (2 Aralık)

- Kırmızı Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor-GMG Kastamonuspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Eyüp)
Tarsus İdman Yurdu-Turgutluspor (Tarsus İlçe)
Kırklarelispor-Kardemir Karabükspor (Kırklareli Atatürk)
Vanspor FK-Serik Belediyespor (Van Atatürk)
Pazarspor-Bayburt Özel İdare (Pazar İlçe)
Sakaryaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor-Pendikspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Bodrumspor-Mamak FK (Bodrum İlçe)
Kırşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor (Kırşehir Ahi)

 

Misli.com 2. Ligde hafta içi mesaisi 13. hafta maçları...

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