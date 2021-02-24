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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de günün sonuçları! 2 grup 19 maç...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de günün sonuçları! 2 grup 19 maç...

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Misli.com 2. Lig'de günün sonuçları! 2 grup 19 maç...
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Misli.com 2. Lig'de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'un 25. haftası, yapılan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup
Ergene Velimeşespor-Manisa: 0-2
Niğde Anadolu-Çorum: 0-0
İnegölspor-Kocaelispor: 2-2
Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor: 6-2
Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor: 2-0
Kahramanmaraşspor-Hacettepe: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Zonduldak Kömürspor: 2-0
Sancaktepe-Gümüşhanespor: 0-1
Ankara Demirspor-Sarıyer: 1-0

TFF 1. Lig: Adanaspor 0-4 Giresunspor (Giresunspor üst üste 12. kez kazandı)
TFF 1. Lig: Adanaspor 0-4 Giresunspor (Giresunspor üst üste 12. kez kazandı)

- Kırmızı Grup
Van-Karacabey Belediyespor: 1-2
Kırklarelispor-Bodrumspor: 1-2
Tarsus İdman Yurdu-Kırşehir Belediyespor: 2-1
Eyüpspor-Mamak: 4-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pendikspor: 1-3
Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor: 1-2
GMG Kastamonuspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 3-1
Turgutluspor-Serik Belediyespor: 1-1
Pazarspor-Sakaryaspor: 2-3

 

Misli.com 2. Ligde günün sonuçları 2 grup 19 maç...

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