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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 5. haftanın perdesi yarın açılacak!

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Misli.com 2. Lig'de 5. haftanın perdesi yarın açılacak!
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Misli.com 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup:
14.30 Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
15.00 Niğde Anadolu-Manisa FK (Niğde 5 Şubat)
15.00 Ankara Demirspor-Gümüşhanespor (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Sancaktepe FK-Zonguldak Kömürspor (15 Temmuz)
15.30 Ergene Velimeşespor-Sarıyer (Mustafa Kemal Atatürk)
15.30 İnegölspor-Çorum FK (İnegöl İlçe)
17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hacettepe (Diyarbakır)
17.00 Kahramanmaraşspor-Uşakspor (12 Şubat)
19.00 Afjet Afyonspor-Kocaelispor (Zafer)

Kırmızı Grup:
14.30 Vanspor FK-Sakaryaspor (Van Atatürk)
14.30 Pazarspor-Sivas Belediyespor (Pazar İlçe)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Elazığspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 GMG Kastamonuspor-Pendikspor (Gazi)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Mamak FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Kardemir Karabükspor-Serik Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Bodrumspor (Tarsus İlçe)
15.30 Kırklarelispor-Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.30 Turgutluspor-Bayburt Özel İdare (Turgutlu 7 Eylül)
15.30 Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor (Eyüp

 

Misli.com 2. Ligde 5. haftanın perdesi yarın açılacak

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