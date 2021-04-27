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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de 36. hafta yarın oynanacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 36. hafta yarın oynanacak

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Misli.com 2. Lig'de 36. hafta yarın oynanacak

Misli.com 2. Lig'de beyaz ve kırmızı grupta 36. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

- Beyaz Grup
15.00 Sancaktepe-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)
15.00 Ankara Demirspor-Kahramanmaraşspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Ergene Velimeşe-Anagold 24 Erzincanspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Niğde Anadolu-Hekimoğlu Trabzon (Niğde 5 Şubat)
15.00 İnegölspor-Şanlıurfaspor (İnegöl İlçe)
15.00 Afjet Afyonspor-Uşakspor (Zafer)
15.00 Kocaelispor-Hacettepe (Kocaeli)
15.00 Çorum-Zonguldak Kömürspor (Çorum Şehir)
15.00 Manisa-Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

- Kırmızı Grup
13.30 Sivas Belediyespor-Pendikspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.00 Eyüpspor-Tarsus İdman Yurdu (Esenler Erokspor)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırklarelispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor (Gazi)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Pazarspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Turgutluspor-Sakaryaspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Kardemir Karabükspor-Karacabey Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Serik Belediyespor-Bodrumspor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Bayburt Özel İdare-Kırşehir Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Mamak (Elazığ Doğukent)

 

Misli.com 2. Ligde 36. hafta yarın oynanacak

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