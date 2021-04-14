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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları yarın oynanacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları yarın oynanacak

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Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları yarın oynanacak

Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda yarın 34. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2. Lig'de 34. haftanın programı şöyle:

- Beyaz Grup

13.00 Afjet Afyonspor-Hekimoğlu Trabzon (Zafer)
15.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor (Kocaeli)
15.00 Çorum-Uşakspor (Çorum Şehir)
15.00 Manisa-Hacettepe (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
15.00 Sarıyer-Zonguldak Kömürspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Ankara Demirspor-Sancaktepe (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Ergene Velimeşespor-Amed Sportif Faaliyetler (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Niğde Anadolu-Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)
15.00 İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor (İnegöl İlçe)

- Kırmızı Grup

14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Eyüpspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Bayburt Özel İdare-Karacabey Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Bodrumspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
15.00 Pendikspor-Kırşehir Belediyespor (Pendik)
15.00 Sivasspor Belediyespor-Mamak (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.00 GMG Kastamonuspor-Tarsus İdman Yurdu (Gazi)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Turgutluspor-Silahtaroğlu Vanspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Kardemir Karabükspor-Pazarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Serik Belediyespor-Sakaryaspor (Serik İsmail Oğan)

 

Misli.com 2. Ligde 34. hafta maçları yarın oynanacak

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