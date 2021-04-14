Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları yarın oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2. Lig'de 34. haftanın programı şöyle:



- Beyaz Grup



13.00 Afjet Afyonspor-Hekimoğlu Trabzon (Zafer)

15.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor (Kocaeli)

15.00 Çorum-Uşakspor (Çorum Şehir)

15.00 Manisa-Hacettepe (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.00 Sarıyer-Zonguldak Kömürspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Ankara Demirspor-Sancaktepe (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Ergene Velimeşespor-Amed Sportif Faaliyetler (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu-Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)

15.00 İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor (İnegöl İlçe)



- Kırmızı Grup



14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Eyüpspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Bayburt Özel İdare-Karacabey Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Bodrumspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

15.00 Pendikspor-Kırşehir Belediyespor (Pendik)

15.00 Sivasspor Belediyespor-Mamak (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

15.00 GMG Kastamonuspor-Tarsus İdman Yurdu (Gazi)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Turgutluspor-Silahtaroğlu Vanspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Kardemir Karabükspor-Pazarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Serik Belediyespor-Sakaryaspor (Serik İsmail Oğan)

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