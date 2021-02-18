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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de 24. hafta maçları oynandı! 2 maça kar engeli...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 24. hafta maçları oynandı! 2 maça kar engeli...

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Misli.com 2. Lig'de 24. hafta maçları oynandı! 2 maça kar engeli...
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Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 24. hafta ertelenen iki maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Kocaelispor-Afjet Afyonspor ve Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmaları kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup:
Çorum-İnegölspor: 2-0
Manisa-Niğde Anadolu: 1-0
Sarıyer-Ergene Velimeşespor: 2-3
Gümüşhanespor-Ankara Demirspor: 2-3
Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Uşakspor-Kahramanmaraşspor: 3-0
Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

- Kırmızı Grup:
Serik Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 4-0
Bayburt Özel İdare-Turgutluspor: 2-1
Tetiş Yapı Elazığspor-Etimesgut Belediyespor: 1-4
Pendikspor-GMG Kastamonuspor: 4-1
Mamak-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-3
Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor: 0-2
Bodrumspor-Tarsus İdmanyurdu: 3-1
Karacabey Belediyespor-Kırklarelispor: 3-1
Sakaryaspor-Vanspor: 1-1
Sivas Belediyespor-Pazarspor: 2-0

 

Misli.com 2. Ligde 24. hafta maçları oynandı 2 maça kar engeli...

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