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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de 21. hafta oynandı! Toplu sonuçlar...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 21. hafta oynandı! Toplu sonuçlar...

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Misli.com 2. Lig'de 21. hafta oynandı! Toplu sonuçlar...
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Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 21. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup

Kocaelispor-Manisa: 0-2
Kahramanmaraşspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon: 3-2
Sancaktepe-Şanlıurfaspor: 0-1
Ankara Demirspor-Uşakspor: 3-0
Ergene Velimeşespor-Hacettepe: 1-1
Niğde Anadolu-Zonguldak Kömürspor: 1-1
İnegölspor-Gümüşhanespor: 0-0
Afjet Afyonspor-Sarıyer: 2-0

- Kırmızı Grup

GMG Kastamonuspor-Bodrumspor: 0-1
Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 0-0
Turgutluspor-Mamak: 6-0
Kardemir Karabükspor-Pendikspor: 0-3
Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor: 2-1
Serik Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
Kırklarelispor-Van: 1-0
Tarsus İdman Yurdu-Pazarspor: 1-0
Eyüpspor-Sakaryaspor: 1-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Karacabey Belediyespor: 2-0

 

Misli.com 2. Ligde 21. hafta oynandı Toplu sonuçlar...

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