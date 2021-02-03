Misli.com 2. Lig'de 21. hafta oynandı! Toplu sonuçlar...
Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 21. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- Beyaz Grup
Kocaelispor-Manisa: 0-2
Kahramanmaraşspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon: 3-2
Sancaktepe-Şanlıurfaspor: 0-1
Ankara Demirspor-Uşakspor: 3-0
Ergene Velimeşespor-Hacettepe: 1-1
Niğde Anadolu-Zonguldak Kömürspor: 1-1
İnegölspor-Gümüşhanespor: 0-0
Afjet Afyonspor-Sarıyer: 2-0
- Kırmızı Grup
GMG Kastamonuspor-Bodrumspor: 0-1
Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 0-0
Turgutluspor-Mamak: 6-0
Kardemir Karabükspor-Pendikspor: 0-3
Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor: 2-1
Serik Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
Kırklarelispor-Van: 1-0
Tarsus İdman Yurdu-Pazarspor: 1-0
Eyüpspor-Sakaryaspor: 1-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Karacabey Belediyespor: 2-0
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