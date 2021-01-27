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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de 20. hafta oynandı! Toplu sonuçlar...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 20. hafta oynandı! Toplu sonuçlar...

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Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 20. haftanın maçları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup
Manisa FK-Çorum FK: 1-0
Sarıyer-Kocaelispor: 0-3
Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor: 1-3
Zonguldak Kömürspor-İnegölspor: 2-1
Hacettepe-Niğde Anadolu FK: 2-0
Uşakspor-Ergene Velimeşespor: 3-3
Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor: 0-1
Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK: 7-0

Kırmızı Grup
Tetiş Yapı Elazığspor-Bayburt Özel İdare: 3-2
Pendikspor-Serik Belediyespor: 4-1
Mamak FK-Kardemir Karabükspor: 2-1
Kırşehir Belediyespor-Turgutluspor: 2-0
Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Karacabey Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Sakaryaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Pazarspor-Eyüpspor: 3-3
Vanspor FK-Tarsus İdmanyurdu: 3-0
Sivas Belediyespor-Kırklarelispor: 1-1

 

Misli.com 2. Ligde 20. hafta oynandı Toplu sonuçlar...

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