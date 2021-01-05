MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMisli.com 2. Lig'de 19. maç haftası yarın yapılacak!
GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de 19. maç haftası yarın yapılacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 19. maç haftası yarın yapılacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com 2. Lig'de 19. maç haftası yarın yapılacak!
Abone Olgoogle-news

Misli.com 2. Lig'de ilk yarının son haftası olan 19. hafta maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. haftasında tamamı saat 13.00'te başlayacak maçlar şöyle:

Beyaz Grup:
Kahramanmaraşspor-Amed Sportif Faaliyetler (12 Şubat)
Anagold 24Erzincanspor-Sancaktepe FK (Mustakil Atletizm Pisti)
Hekimoğlu Trabzon-Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Şanlıurfaspor-Ergene Velimeşespor (Şanlıurfa GAP)
Uşakspor-Niğde Anadolu FK (Uşak 1 Eylül)
Hacettepe-İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor (Devrek İlçe)
Gümüşhanespor-Kocaelispor (Gümüşhane Yenişehir)
Sarıyer-Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş)

Kırmızı Grup:
Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)
Vanspor FK-Eyüpspor (Van Atatürk)
Pazarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Pazar İlçe)
Sakaryaspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Bodrumspor-Turgutluspor (Bodrum İlçe)
Kırşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Kırşehir Ahi)
Mamak FK-Serik Belediyespor (Çubuk İlçe)
Pendikspor-Bayburt Özel İdare (Pendik)
Sivas Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Misli.com 2. Ligde 19. maç haftası yarın yapılacak

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle