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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de 16. maç haftası yarın oynanacak!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 16. maç haftası yarın oynanacak!

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Misli.com 2. Lig'de 16. maç haftası yarın oynanacak!
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Futbolda Misli.com 2. Lig'de yarın 16'ncı hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yarın oynanacak maç programı şöyle:

- Beyaz Grup

13.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.00 Çorum FK-Hacettepe (Çorum Şehir)
13.00 Kocaelispor-Uşakspor (Kocaeli)
13.00 Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor (Zafer)
13.00 İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon (İnegöl İlçe)
13.00 Niğde Anadolu FK-Anagold 24Erzincanspor (Niğde 5 Şubat)
13.00 Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor (Mustafa Kemal Atatürk)
13.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Sarıyer-Gümüşhanespor (Yusuf Ziya Öniş)

- Kırmızı Grup

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Kırşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)
13.00 Bayburt Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)
13.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)
13.00 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.00 Turgutluspor-Pazarspor (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Vanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor (Gazi)
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.00 Pendikspor-Mamak FK (Pendik)
13.00 Sivas Belediyespor-Eyüpspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

 

Misli.com 2. Ligde 16. maç haftası yarın oynanacak

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