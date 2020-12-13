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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de 15. maç haftası tamamlandı! Toplu sonuçlar...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 15. maç haftası tamamlandı! Toplu sonuçlar...

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Misli.com 2. Lig'de 15. maç haftası tamamlandı! Toplu sonuçlar...
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Misli.com 2. Lig'de 15. hafta, ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1
Sancaktepe FK-Ankara Demirspor: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Ergene Velimeşespor: 3-1
Kahramanmaraşspor-Niğde Anadolu FK: 1-1
Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor: 1-0
Uşakspor-Çorum FK: 2-2
Hacettepe-Manisa FK: 0-4
Zonguldak Kömürspor-Sarıyer: 0-0

Not: Şanlıurfaspor-Kocaelispor müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup:
Vanspor FK-Turgutluspor: 3-0
Pazarspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 0-0
Bodrumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-2
Kırşehir Belediyespor-Pendikspor: 1-0
Mamak FK-Sivas Belediyespor: 1-4
Eyüpspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor: 3-0

Not: Tarsus İdmanyurdu-GMG Kastamonuspor ve Sakaryaspor-Serik Belediyespor maçları, Kovid-19 vakaları gerekçesiyle tehir edildi.

 

Misli.com 2. Ligde 15. maç haftası tamamlandı Toplu sonuçlar...

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