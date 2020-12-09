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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı! Toplu sonuçlar...

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Misli.com 2. Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı! Toplu sonuçlar...
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Futbolda Misli.com 2. Lig'de 14. hafta maçları yapıldı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Manisa FK-Uşakspor: 1-1
Çorum FK-Şanlıurfaspor: 5-1
İnegölspor-Kahramanmaraşspor: 0-1
Niğde Anadolu FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Ergene Velimeşespor-Sancaktepe FK: 0-1
Gümüşhanespor-Zonguldak Kömürspor: 4-2
Sarıyer-Hacettepe: 3-0

- Kırmızı Grup

Tetiş Yapı Elazığspor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Serik Belediyespor-Pazarspor: 2-3
Kardemir Karabükspor-Vanspor FK: 0-2
Turgutluspor-Kırklarelispor: 1-3
Etimesgut Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 0-0
Mamak FK-Kırşehir Belediyespor: 1-1
Pendikspor-Bodrumspor: 1-2
Sivas Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Beyaz Grup'ta Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon, Kırmızı Grup'ta da Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor ve GMG Kastamonuspor-Eyüpspor maçları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

 

Misli.com 2. Ligde 14. hafta maçları tamamlandı Toplu sonuçlar...

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