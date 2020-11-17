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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de 11. hafta maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 17.11.2020 - 11:47 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

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Misli.com 2. Lig'de 11. hafta maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?
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Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarındaki 11. hafta maçları yarın yapılacak.

Saat 13.00'te başlayacak 11. haftanın programı şöyle:

- Beyaz Grup

Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu FK (Mustafa Kemal Atatürk)
Sancaktepe FK-Afjet Afyonspor (15 Temmuz)
Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor (Diyarbakır)
Anagold 24Erzincanspor-Manisa FK (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)
Hekimoğlu Trabzon-Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)
Uşakspor-Zonguldak Kömürspor (Uşak 1 Eylül)
Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor (Şanlıurfa GAP)
Not: Kahramanmaraşspor-Çorum FK ve Ankara Demirspor-İnegölspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

- Kırmızı Grup

GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor (Gazi)
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Turgutluspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Eyüpspor-Kardemir Karabükspor (Eyüp)
Tarsus İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Tarsus İlçe)
Vanspor FK-Tetiş Yapı Elazığspor (Van Atatürk)
Sakaryaspor-Mamak FK (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)

Not: Pazarspor-Pendikspor ve Kırklarelispor-Bayburt Özel İdare maçları,yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

 

Misli.com 2. Ligde 11. hafta maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak

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