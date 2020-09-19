Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçları hem CANLI YAYINDA hem de CANLI İDDAA oynanabilecek!

Bu bir ilandır

Süper Lig ve TFF 1. Lig'den sonra 2. Lig ve 3. Lig'de de futbol heyecanı başlıyor!

20 Eylül Pazar günü Misli.com'un sponsor olduğu bu liglerde ilk maçlar oynanacak.

Tam 106 kulübün mücadele edeceği bu liglere en büyük desteği veren Misli.com, her hafta fiziksel olarak yayın yapılmasına uygun olan belli sayıda mücadeleyi CANLI olarak yayınlayacak.

CANLI yayınlanan maçlara aynı zamanda CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz...

Futbolseverler alt liglerdeki takımların maçlarını canlı izleme keyfi yaşarken Misli.com üzerinden aynı anda canlı bahis oynayarak da heyecanını misliyle yaşayacak.

Misli.com mobil uygulamalarını indir, heyecanı misliyle yaşa!

İŞTE HEM CANLI YAYINLANIP HEM DE CANLI İDDAA OYNANABİLECEK MAÇLAR!

2. Lig / 20 Eylül



15:30 / Ankara Demirspor - Şanlıurfaspor

15:30 / Etimesgut Belediyespor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

15:30 / GMG Kastamonuspor - Karacabey Belediyespor

15:30 / 1922 Konyaspor - Sakaryaspor

15:30 / Turgutluspor - Kırşehir Belediyespor

16:00 / Sancaktepe Futbol Kulubü - Hekimoğlu Trabzon

16:00 / İnegölspor - Zonguldak Kömürspor

16:00 / Kırklarelispor - Sivas Belediyespor

19:00 / Kocaelispor - Sarıyer

19:00 / Amed Sportif - Anagold 24 Erzincanspor

3. Lig / 20 Eylül

15:00 / Mardin BŞB - Tokatspor

16:00 / Manisaspor - Diyarbakırspor A.Ş.

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Süper Lig'de tarihe geçen serileri hatırlayalım...